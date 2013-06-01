إيطاليا: مصر مركز استراتيجي لاختراق الأسواق الأفريقية يجب استثماره

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

أكد كارلو كاليندا، وكيل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أن مصر تعد مركزا استراتيجيا لاختراق الأسواق الأفريقية يجب استثماره، في ظل المبادرات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال الإيطالي المصري، الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، بمشاركة وفد رجال الأعمال المصريين، ومسئوولى وزارة التجارة الإيطالية، وسفير إيطاليا بالقاهرة ماوريتسيو ماساري، والدكتورة منى وهبة مستشار الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالسفارة المصرية في روما.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى وهبة، على أهمية القرب الجغرافي والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والاقتصادية، والمصممة لمنح المستثمرين حوافز أكبر والضمانات والإعفاءات، خاصة بعد التسهيلات والقوانين المشجعة، التي تجذب المستثمرين الإيطاليين إلى مصر.

وأوضح سفير إيطاليا بالقاهرة "نحن نعتقد أن إيطاليا لديها اهتمامات اقتصادية واستثمارية كبيرة مستقرة ودائمة في مصر"، مشيرا إلى الناتج القومي المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري، سجل ارتفاعا ملحوظا، مما يعكس استقرار اقتصادي من شأنه إعطاء الثقة إلى المستثمرين الإيطاليين".

وأوضح أن الهدف من ذلك، هو العودة إلى التبادل التجاري بين البلدين إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011.

يشار إلى أن الآلات الصناعية الخفيفة والثقيلة، والأثاث، والمواد الكيميائية والمعدنية والمطاط والمنتجات البلاستيكية، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية، والبناء، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات قد جاءت في مقدمة الصادرات الإيطالية لمصر.