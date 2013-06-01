اليوم .. صلاح السعدني يصور "القاصرات" في الحي الريفي بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 16 دقيقة

يعود اليوم، الفنان صلاح السعدني، مع فريق عمل مسلسل "القاصرات" للتصوير في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمرالتصوير في الحي لمدة عدة أيام، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وتبلغ ميزانية العمل 19 مليون جنيه، ويشارك في بطولته كل من ياسر جلال وعايدة رياض ولقاء سويدان وسميرة عبدالعزيز وخالد محمود، وجيهان قمري وشمس وهيثم محمد وليلى وملك أحمد زاهر ومنة عرفة.

تدور أحداث المسلسل حول تزويج الفتيات القاصرات بمصر، والأضرار التي تقع عليهن النفسية والصحية، وما سيترتب عليها خلال حياتهن، مع طرح حلول للقضاء على هذه الظاهرة.