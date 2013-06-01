وزير القوى العاملة: المرأة تتبنى ثقافة العمل الحر أكثر من الرجال

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 7 دقائق

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن المرأة تتبنى ثقافة العمل الحر أكثر من الشباب، قائلا "لقد رأيت بعيني فتيات حاصلات على شهادات جامعية يجلسن خلف أنوال السجاد بجرأة غير متوافرة لدى الشباب المتمسكون بالعمل الحكومي".

جاء ذلك خلال احتفالية لتكريم 50 امرأة ضمن مشروع تمكين المرأة بالصالحية الجديدة، وذلك بنادي عرابي بمدينة الزقازيق بحضور المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، وأضاف أنه على الرغم من أن المرأة استطاعت التخلص من عقدة العمل الحكومي، إلا أن تمكين المرأة في مجال العمل مازال يحتاج لجهد طويل، خاصة أن المرأة تم تهميشها الفترة الماضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشاد الوزير بمشروع تكريم المرأة بالصالحية الجديدة، لافتا إلى أن استهداف المشروع للمرأة والعمل على توفير فرص عمل لها، من أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها الفترة القادمة.