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وقفة صامتة أمام السفارة الإثيوبية بالدقي احتجاجا على "سد النهضة"

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وقفة صامتة أمام السفارة الإثيوبية بالدقي احتجاجا على "سد النهضة" وقفة صامتة أمام السفارة الإثيوبية بالدقي احتجاجا على "سد النهضة"
النشطاء رفعوا لافتات "مرسي وبديع والشاطر ضيعوا نهر النيل والقناطر"

كتب : محمد شنح منذ 6 دقائق

تجمع العشرات من النشطاء أمام مقر السفارة الإثيوبية بالدقي، في وقفة احتجاجية صامتة، ضد قرار الإثيوبية ببناء سد النهضة.

ورفع المحتجون خلال الوقفة بعض اللافتات، مكتوب عليها "مرسي وبديع والشاطر ضيعوا نهر النيل والقناطر"، و"نظام مبارك فاسد ضيع النيل ونظام مرسي شارك بقوة في ضياع النيل"، و "نهر النيل يساوي حياة المصريين.. نرفض أي تصرف بنهر النيل دون موافقتنا فنحن شراكاء فيه".

وعلى الجانب الآخر، تمركزت قوات أمن السفارة، فيما تواجدت ما يقرب من 6 سيارات أمن مركزي في بداية الشارع القائم فيه مقر السفارة بالدقي، تحسبا لأي مواجهات مع منظمي الوقفة.

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