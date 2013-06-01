انطلاق أولى حلقات برنامج "أحسن ناس" اليوم على MBC مصر

كتب : نجلاء أبو النجا منذ 3 دقائق

لمدة ساعتين يوميا، ولمتابعة كل ما يهم الأسرة المصرية، تُطلق قناة "MBC مصر" اليوم، أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الشامل "أحسن ناس"، الذي يُقدم عبر حلقاته خلطة متنوعة من الموضوعات التي تجمع بين السياسة، واهتمامات المرأة المصرية واحتياجات الأسرة، وآخر صيحات الموضة والأزياء، والجديد في عالم الديكور، وكل ما يخص المطبخ، بالإضافة للخدمات الصحية، والتوعية الدينية.

ويوفر برنامج "أحسن ناس" يوميا، الفرصة للغوص في أعماق المجتمع المصري والتعرف علي اهتماماته والمشاركة في حلها من خلال الخبراء والمتخصصين، ويعتمد البرنامج على الفقرات القصيرة السريعة التي تناقش كل منها فكرة أو تتابع حدثا اجتماعيا مختلفا، وسيتيح البرنامج الذي يُعرض يوميا من الرابعة عصرا وحتى السادسة مساء، الفرصة للمشاهدين للتواصل مع فقراته المختلفة ومناقشة الضيوف والتفاعل مع القضايا والخدمات التي يُقدمها.

ويقدم برنامج "أحسن ناس"، الإعلاميان هشام عاصي ودينا عصمت، ويتناوب على تقديم الفقرات المتخصصة، عبير حسين، نورهان شكري، دينا يحيي، هلا السعيد، إيناس الليثي، آيه الأبنودي.

وسيُطل البرنامج " عصر اليوم في حلقة تضم عددا كبيرا من الفقرات المتنوعة منها: متابعة لأزمة انقطاع الكهرباء ويتحدث فيها المهندس حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، ويعقبها فقرة دين ودنيا مع الشيخ أحمد كريمة من علماء الأزهر الشريف، بينما يشرح عزت سمير خبير تنسيق الزهور الطريقة المثلى للتعامل مع الزهور، وتقدم ودكتورة هبة قُطب استشاري العلاقات الزوجية عدداً من النصائح المفيدة للأسرة، ويقوم الشيخ قطب القباري بشرح عدد من تفاسير الأحلام للمشاهدين، وعلى مدار الحلقة تُقدم فرقة حبايبنا الغنائية مختارات من الأغاني المنوعة.