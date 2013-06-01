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"المعلمين المستقلة" تدين الاعتداء على مصورة "اليوم السابع".. و"نقيب المعلمين" يعتذر

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"المعلمين المستقلة" تدين الاعتداء على مصورة "اليوم السابع".. و"نقيب المعلمين" يعتذر "المعلمين المستقلة" تدين الاعتداء على مصورة "اليوم السابع".. و"نقيب المعلمين" يعتذر
البيلي: قانون نقابة المهن التعليمية يمنع إجراء انتخابات التجديد النصفي

كتب : توفيق شعبان منذ 4 دقائق

قال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن النقابة تدين الاعتداء على مصورة "اليوم السابع" دينا رومية، اليوم، من قِبل أمن المدينة التعليمية بأكتوبر، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين.

وأكد أن النقابة تدعم حرية الإعلام وتطالب نقابة المهن التعليمية بإصدار بيان رسمي تعتذر فيه للصحفيين لما بدر من أمن المؤتمر.

وأشار أن ما حدث يظهر محاولة النقابة لإخفاء شيء ما عن المعلمين، وعن الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قانون نقابة المهن التعليمية الجديدة، الذي تناقشه النقابة اليوم والذي اعترض عليه جموع المعلمين.

وأوضح أن القانون الجديد يرسخ ويمجد في مجلس النقابة الحالي ويمنع إجراء انتخابات التجديد النصفي، كما ترفض نقابة المعلمين المستقلة عقد الاجتماع في المدينة التعليمية وعدم عقده داخل مقر النقابة.

فيما تقدم الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، باعتذار للمصورة، وتعهد بإحالة نقيب معلمي الجيزة علي عطا للتحقيق ولجان التأديب، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم الذي أعرب عن أسفه مما حدث، وأثناء قيامه، بتأدية عمله تعدى معلمو جماعة الإخوان على مراسل قناة "صدى البلد" بعد أن وصفوه بالفلول، وحاولوا منعه من استكمال التقرير التليفزيوني، وتدخلت فاطمة الزمر، عضو مجلس النقابة، للاعتذار له، وتهدئة الموقف.

وتستمر أعمال الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية وسط أجواء مشحونة وغضب يسيطر على الموقف بين مؤيدي مجلس النقابة ومعارضيه.

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ON Sport

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