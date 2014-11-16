انطلاق قمة خليجية في الرياض بغياب سلطنة عُمان

استقبل العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالرياض، مساء الأحد، قادة دول الخليج، الذين وصلوا إلى بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك عبدالله استقبل كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وبينت أنه عقب الاستقبال عقد قادة دول الخليج «اجتماعاً جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم المملكة والدول الشقيقة».

وحضر الاجتماع الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية.

كما شارك في الاجتماع أعضاء الوفود الرسمية المرافقة لقداة دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ويحسم غياب سلطنة عمان عن الاجتماع، أن تلك القمة لن تكون بديلا عن قمة الدوحة.

ويتوقع أن يكون العنوان الأبرز لقمة بحث ملف المصالحة الخليجية، على إثر أزمة سحب الرياض وأبوظبي والمنامة سفرائهم من الدوحة، في مارس الماضي.