مصدر: 3 آلاف عسكري جزائري يطوقون معاقل تنظيم أعلن الولاء لـ«داعش»

يفرض 3 آلاف عسكري جزائري، منذ نهاية سبتمبر الماضي، طوقا أمنيا حول مواقع تنظيم «جند الخلافة»، الذي أعلن البيعة لتنظيم «داعش» سابقا، حسب مصدر أمني.

ووفق المصدر ينتشر عناصر الجيش في سفوح جبال تيكجدة وجرجرة ومناطق أخرى بإقليم 3 محافظات قريبة من العاصمة الجزائرية.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه: «يشن الجيش الجزائري، منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، عملية تمشيط حثيثة للبحث عن عناصر ما يسمى (جند الخلافة)، الذي بايع تنظيم (داعش) سابقا، وأعدم الرهنية الفرنسي، هيرفي جوردال».