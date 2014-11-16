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الحكم فى إتهام عصام سلطان بالتعدى على أفراد الشرطة 22 ديسمبر

  • مصر
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، حجز القضية المتهم فيها عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بالتعدى بالضرب والقول على رجال الشرطة، المكلفين بحراسة محكمة شمال الجيزة، إلى 22 ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار محمد لاشين، وعضوية المستشارين يوسف رمضان مصطفى، ومحمد الشاهد، وسكرتارية محمد السنوسى.

وكانت النيابة، أسندت إلى «سلطان» تهم استخدام العنف وإهانة رجال الضبط المكلفين بحراسة المحكمة، والإخلال بنظام الجلسات والإتلاف العمد لبعض المنقولات الخاصة بالمحكمة.

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