السيسي يبحث تطورات تنمية منطقة قناة السويس

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد يحيى محب، رئيس مكتب دار الهندسة، والمهندس إبراهيم الدسوقي، والمهندس السيد بخيت، رئيسا شركتي القناة للإنشاءات البحرية والبورسعيدية للأعمال الهندسية التابعتين لهيئة قناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض عددا من المشروعات الجديدة المُقتَرح تنفيذها في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي سيكون من شأنها تحقيق عائدات إضافية للقناة وتوفير فرص العمل للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات، كما ستتيح تعظيم الاستفادة من القناة الجديدة التي يتم حفرها.

ورحب السيسي بالمشروعات الجديدة المقترحة، منوها إلى أهمية الانتهاء من إعدادها وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وبأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن.

واستعرض رئيس شركة دار الهندسة موقف الخطة الرئيسية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية، لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة، والوقوف على كل تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التي سيتم تنفيذها، بحيث تكون جاهزة للعرض في فبراير القادم، تمهيدا لطرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر في مارس القادم.

كما عرض الفريق مميش تطورات أعمال حفر القناة الجديدة، خاصة أن أعمال الحفر الجاف انتهت في بعض المناطق، وبدأت أعمال التكريك في المياه، ووصلت بالفعل عدة كراكات من شركات دولية مختلفة إلى موقع العمل لتباشر أعمال الحفر في المياه، لشق الطريق الملاحي للقناة الجديدة، منوها إلى أن أعداد الكراكات المستخدمة ستتم زيادتها تدريجيا وفقا لمدى التقدم في أعمال الحفر، وبحيث يتم إنجاز المشروع في الموعد المحدد.