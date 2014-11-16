سائقو شويبس يحررون محاضر ضد الشركة لانتهاء تراخيص السير

حرر عددا من سائقي النقل بشركة تريد لاين «شويبس» فرع القاهرة، محضرا إداريا رقم 6521 اتهموا فيه إدارة الشركة بإجبارهم على العمل، بالرغم من عدم وجود رخصة سير بمعظم سيارات النقل بالشركة، هو ما يعرض العمال للمخالفات والمساءلة القانونية، وبعدها نظم عمال الشركة والسائقون وقفة احتجاجية، أمام فرع الشركة بالمقطم، طالبوا فيها بعدم بوقف إجراءات بيع الشركة لـ«كوكاكولا» دون العمال.

شارك في الوقفة ما يزيد على 200 عامل، ورددوا هتافات «المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال»، «محلب أفندي يا محلب بيه هو الريس قال أيه»، فيما استمر العمال في جميع فروع الشركة، بالرغم من الاعتصام الذي ينظمه العمال وعددهم 850 عاملا والذي دخل يومه السابع عشر.

وقال عبداللطيف عمارة، عضو اللجنة النقابية بالشركة، إن العمال بدأوا في الدخول في مرحلة جديدة من المواجهات مع إدارة الشركة، بعد رفض الشركة التفاوض وإصرارها على بيع الشركة لـ«كوكاكولا» العالمية دون العمال، وأوضح أن العمال سيدخلون خلال الأيام الجديدة مرحلة الوساطة، ومن بعدها مرحلة التحكيم.

وأكد «عمارة» أن العمال والقيادات العمالية يتعرضون لضغوط شديدة من الإدارة لفض الاعتصام، كما تقوم وزارة القوي العاملة بضغوط مماثلة، واتصالات مع القيادات العمالية لفض الاعتصام، وهو ما يرفضه العمال قبل الحصول على وعود حقيقة، باستمرارهم في العمل وعدم تشريدهم والتخلي عنهم في حالة بيع الشركة.