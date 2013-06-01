"الآثار": تحذير السفارة الأمريكية لرعاياها من زيارة الأهرامات "بدون دلائل"

الوزير: لم نتلق أية بلاغات بشأن تعرض بعض الأفواج السياحية لمضايقات

كتب : رضوى هاشم منذ 2 دقيقة

أكد أحمد عيسى، وزير الآثار، أن تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها من الاقتراب من منطقة الأهرام بالجيزة، في الوقت الحاضر جاء دون دليل موثوق، ولم يستند إلى أية بلاغات مقدمة أو حتى اعتراض شفهي من زائرى المنطقة الأثرية، مشيرا إلى أن السلطات المصرية سواء شرطة السياحة والآثار أو وزارتي السياحة والآثار لم تتلق أية بلاغات بشأن تعرض بعض الأفواج السياحية لمضايقات من قبل بعض الأشخاص داخل منطقة الهرم.

وكشف عيسى أن منطقة آثار الهرم استقبلت أمس الكلية الأمريكية بالمعادي، وأقامت حفل تخريج هذا العام لطلابها في منطقة آثار الهرم، وحضر الحفل ما يزيد عن ألف مدعو ما بين أمريكي وجنسيات مختلفة، تحت إشراف السفارة الأمريكية بالقاهرة، ولم يحدث ما يعكر صفو الحفل.

وأشار عيسى إلى أن إدارة الكلية الأمريكية قامت بتوجيه الشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحفل من وزارة الآثار وشرطة السياحة لتأمين الحفل بالكامل.

"عيسى" يهيب بالسياح التوجه إلى أقرب نقطة شرطة حال تعرضهم لمضايقات

كما أوضح عيسى أنه بمراجعة الإحصائيات بأعداد الزائرين خلال شهر مايو الحالي 2013، تبين أن أعداد الزائرين ارتفعت بنسبة 10% بمقارنة بالعام الماضي بما يعكس تحسن واستقرار الحالة الأمنية بمصر.

وأهاب وزير الآثار بالسياح أو المرشدين السياحيين المرافقين للأفواج التوجه فورا لأقرب نقطة شرطة أو إلى الحراس المنتشريين بالمنطقة في حالة تعرضهم لأي مضايقات، لعمل المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد مرتكبيها.