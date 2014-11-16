الجامعة العربية ترحب بالقائمة الإماراتية للتنظيمات «الإرهابية»

رحبت جامعة الدولة العربية، الأحد، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج عدد من التنظيمات على قائمة «الإرهاب»، وبينها جماعة الإخوان المسلمين.

وأعرب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات للصحفيين بالقاهرة، الأحد، عن تأييده لهذا القرار «خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من موجات إرهاب»، لافتا إلى أن مصر كانت قد اتخذت خطوة مماثلة قبل ذلك، في إشارة إلى تصنيف مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة «إرهابية»، قبل بضعة أشهر.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين بمصر اتهام السلطات لها بارتكاب أعمال عنف وتقول إنها تنتهج السلمية في الاحتجاجات التي تنظمها منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو العام الماضي.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، السبت، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنفتهم بأنهم «تنظيمات إرهابية»، من بينهم «داعش»، والإخوان، و23 جماعة من سوريا، و14 من أوروبا.

وتضمنت القائمة، التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية وقالت إن مجلس الوزراء اعتمدها، تنظيمين فقط من الإمارات هما: «جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية (جمعية الإصلاح)، وخلايا الجهاد الإماراتي».

وأقرت الإمارات في أغسطس قانونا صارما لمكافحة الإرهاب شدد العقوبات في مجال مكافحة الإرهاب لتصل إلى الإعدام.

وكانت السعودية، قد أدرجت في 7 مارس الماضي، جماعة الإخوان المسلمين و8 جماعات أخرى، على قائمة «التنظيمات الإرهابية»، وهذه الجماعات تشمل: تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، و«داعش»، وجبهة النصرة، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين بمصر، وجماعة الحوثي باليمن.