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بالأسماء: طالبات جامعة سوهاج المصابات في حادث انقلاب ميكروباص بدار السلام

  • مصر
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حصلت «المصري اليوم» على أسماء المصابات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح الأحد، داخل ترعة الفاروقية بنجع عمار بناحية أولاد يحيى بحري دائرة مركز دار السلام، وعددهم 17 فتاة، جميعهن طالبات بجامعة سوهاج.

وشملت قائمة الأسماء كلاً من: سوزان ماهر، وأميرة نصحي، ورانيا عادل، وماري عزت، ورانيا أشرف، ورانيا قديس، وياسمين جاد، وإيليني بخيت، ورانيا جرجس، وشيرين رمزي، وماريان صلاح، وماري فوزي، ومريم رفعت، وأماني عادل، ومارينا عاطف، ونهى حاتم، وبسمة رشاد.

وتم نقلهن إلى مستشفيي سوهاج العام وسوهاج التعليمي، وجميعهن مصابات بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم.

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