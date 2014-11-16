الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب الميكروباص في سوهاج

قال ناصر حسان، المشرف العام بهيئة إسعاف سوهاج، إنه تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي السريع الشرقي بناحية نجع عمار بقرية أولاد يحيي بحري، والتي نتج عنها إصابة 17 طالبة بكسور وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

وأوضح «حسان» أنن تم نقل 15 من المصابات للمستشفي التعليمي، وحالتين لمستشفى سوهاج العام، وضحًا أنه توجد سيارتا إسعاف متمركزتان بالمستشفيين استعدادًا لنقل أي حالة من المحجوزات إلى مستشفى سوهاج الجامعي إذا اقتضى الأمر.

ولفت «حسان» إلى أنه لا تزال عمليات البحث عن جثث أخرى من الترعة جارية لعدم معرفة العدد الفعلي الذي كانت تقله السيارة .

كانت سيارة ميكروباص قد انقلبت صباح الأحد داخل ترعة الفاروقية بنجع عمار بناحية أولاد يحيي بحري دائرة مركز دار السلام بسوهاج بسبب السرعة الزائدة، ونتج عنها إصابة 17 طالبة بكسور وكدمات وسحجات في أماكن متفرقة بالجسم.