موقع إماراتي: «القرضاوي» وحنان ترك ضمن قائمة الإرهابيين

صنفت الإمارات، الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، ضمن الإرهابيين، من خلال اعتبار الاتحاد الذي يترأسه ضمن 83 منظمة وجماعة وحركة اعتبرها مجلس الوزراء الإماراتي ضمن قائمتها الخاصة للجماعات الإرهابية.

كما صنفت الإمارات هيئة الإغاثة الإسلامية التي تعمل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك سفيرة لها، بحسب موقع «إرم الإماراتي».

قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد، السبت، قائمة تضم 83 تنظيما تعتبرهم أبوظبي منظمات إرهابية.

وأوضحت الوكالة أن القائمة تعد تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب.