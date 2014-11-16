فيديو..«أديب» عن مرض أحمد حلمي: «عايشين في بلد بيتربى فيها السرطان»

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء السبت، إن المرض بات ملازمًا للمصريين لأنهم يعيشون في بلد تربى فيها السرطان، مُضيفًا: «خالد الصاوي وأحمد حلمي وشخصيات مشهورة جدًا، دي مش قضية فلوس بقى، إحنا عايشين في بلد بيتربى فيها السرطان، سرطان في المياه والخضروات والمبيدات».

كان موقع «MBC.NET» التابع لمجموعة قنوات «MBC»، كشف، أن الفنان أحمد حلمي مصاب بالسرطان، موضحًا أنه أجرى عملية استئصال ناجحة لورم خبيث في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يزال في العناية المركزة، بحسب مصادر مقربة منه.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إفصاح العديد من الفنانين عن إصابتهم بأمراض خطيرة كان من بينهم الفنان خالد الصاوي الذي أكد أنه اكتشف إصابته مؤخرًا بـ«فيروس الكبد»، وكذلك الفنانة الراحلة معالي زايد التي توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، ومن قبلها الفنان الراحل خالد صالح الذي توفي عقب إجراء جراحة قلب مفتوح.