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سيد علي يطالب باستقالة شوقي غريب بعد هزيمة السنغال

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سيد علي يطالب باستقالة شوقي غريب بعد هزيمة السنغال سيد علي يطالب باستقالة شوقي غريب بعد هزيمة السنغال

طالب الإعلامي سيد على، الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني، بالاستقالة بعد الخروج رسميا من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وقال سيد على، في برنامجه «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مساء السبت: «أنا حزين جدا على الهزيمة، لكننا في فترة انتقالية فيها كل شيء، قد يبدو إننا في حالة ضعف، ولكننا في فترة انتقالية جيل بيسلم جيل، ووارد يحصل أي شيء هزيمة أو فوز».

وأضاف: «طول ما عندنا ناس بتهزر مش هنكسب، وكمان ايه اللي عمله الفريق المصري علشان نكسب؟ وايه اللي عمله اتحاد الكورة للمنتخب؟».

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