فيديو.. «أديب» يَسُّب «المغير» لشماتته في الجنود: «والله أبعتلك رشا عزب»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري لم ولن ييأس في مواجهة الصعوبات منذ عهد التتار حتى حكم الإخوان، مُضيفًا: «لو كُنّا يأسنا وقت الإخوان لما جه اسم النبي حارسه وصاينه محمد مرسي (..) يحكم مصر، لم نيأس وطلعنا بعد شهرين قولناله أنت (..)، مصر هتكمل وأنت مش قاعد فيها».

وشن «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء السبت، هجومًا حادًا على أحمد المغير، المُلقب إعلاميًا برجل خيرت الشاطر، قائلًا: «(..) بيقول الفيديو اللي اتقتلوا فيه ولادنا شفى قلبه، يا أخي سكينة في قلبك.. ربنا مش هيسيبك، عايز أبعتلك رشا عزب تضربك بـ(الجزمة) تاني».

كما ناشد الإعلامي، الشباب المصري للترويج لحملة «المليون بطانية» لمساعدة غير القادرين، استعدادًا لقسوة برودة فصل الشتاء، قائلًا: «شيروا الحملة بدل ما أنتم قاعدين تشيروا الفيلم المعفن اللي اتقتلوا فيه ولادنا وبتساعدوا الإرهابيين في نشر الحاجات دي».

كان «المغير» قد علق على مقطع الفيديو الذي بثته جماعة «أنصار بيت المقدس»الإرهابية، للإعلان عن تبنيها لعملية «كرم القواديس»، حيث قال: «لقد شفى صدري، لا أتمنى سماع صوت أي أحد من هؤلاء المجرمين ولا أريد إلا رؤيتهم يهربون أو يقتلون».