جيش بوركينا فاسو يعيد العمل بالدستور

ألغى جيش بوركينا فاسو، السبت، قراره بتعليق العمل بالدستور الذي أعلنه بعد استقالة الرئيس، بليز كومباوري، في خطوة تسبق التوقيع على ميثاق المرحلة الانتقالية، الأحد.

وأعلن رئيس البلاد المؤقت، اللفتنانت كولونيل ياكوبا إيزاك زيدا، القرار من خلال بيان قرأه المتحدث الرسمي للجيش، ديفيد كابري، بعد إقرار وثيقة المرحلة الانتقالية التي تقضي بإجراء انتخابات، في نوفمبر 2015، وتعيين رئيس مدني.

وتم إعادة العمل بالدستور بهدف السماح ببناء مرحلة انتقالية مدنية والعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية.

وتنص الوثيقة، التي اتفقت عليها أحزاب المعارضة والمجتمع المدني ورجال الدين والجيش، على الإلغاء الفوري لتعليق العمل بالدستور، الذي جمده الجيش، في 31 أكتوبر الماضي، بعد استقالة كومباوري.