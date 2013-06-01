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عماد عبد الغفور: "مرسي" يفضل التشاور مع "الشاطر" و"مالك" في إدارة الأزمات

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عماد عبد الغفور: "مرسي" يفضل التشاور مع "الشاطر" و"مالك" في إدارة الأزمات عماد عبد الغفور: "مرسي" يفضل التشاور مع "الشاطر" و"مالك" في إدارة الأزمات
عبد الغفور: تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى إجماع المصريين

كتب : أمنية نجيب منذ 24 دقيقة

قال عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الحوار المجتمعي، ورئيس حزب الوطن، إن أداء الرئيس مرسي ليس على المستوى المطلوب، لكنه ليس مخيبا للآمال، وأضاف عبد الغفور، في حوار مطول له مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أداء الرئيس أعلى من المتوسط، لأن أي رئيس في بداية ولايته يواجه مشاكل كبيرة يصعب حلها.

ورفض عبد الغفور، ما يتردد بأن مرسي يتشاور مع كبار أعضاء الإخوان قبل اتخاذ أي قرار، ولكنه أوضح أن هناك مجموعة مقربة منه، أسماها "مجموعة إدارة الأزمات" لمساعدته، فمثلا من الناحية الاقتصادية، يثق في "حسن مالك، والمهندس خيرت الشاطر".

كما أكد أنه ينبغي على الرئيس مرسي، أن يسمح بمشاركة الأحزاب السياسية في السلطة، وألا يكون ذلك لجماعة الإخوان المسلمين فقط، خاصة أن المصريين لم يشعروا أنه رئيس لكل المصريين.

وأوضح عبد الغفور، للصحيفة، أن حزب الوطن، ليس لديه أي صفقة مع الإخوان، ولكنها مجرد علاقات ودية ليس أكثر، كما أكد أن سبب انفصاله عن حزب النور، وتأسيس "الوطن" لرغبة الحزب في تقنين عضويته للسلفيين فقط، عكس ما أراده هو من فتح حزب يضم جميع المصريين من كل التوجهات.

وأكد عبد الغفور، رغبته في تطبيق الشريعة الإسلامية، وقال إن هذا الأمر يحتاج إلى إجماع المصريين، وذكر أن حقوق المرأة من تعليم ومشاركة سياسية واجتماعية مكفولة في الدستور الجديد، ولا يستطيع أحد إنكارها.

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