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ماذا حدث للمصريين؟

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ماذا حدث للمصريين؟ ماذا حدث للمصريين؟

ونحن نبنى مصرنا الجديدة ينبغى أن نتوقف كثيراً أمام العديد من الظواهر السلبية الخطيرة التى طفت على سطح الشخصية المصرية فى السنوات الأخيرة.

أولاً: التدين الشكلى:

استفحلت هذه الظاهرة فى فى السنوات الأخيرة وظهر التناقض الصارخ بين التمسك الشديد بمظاهر العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج والتجاهل التام لجوهر وفلسفة هذه العبارات التى لا تأخذ فى حقيقة الأمر من عمر الإنسان إلا نسبة ضئيلة.. ومن هنا تفشى الكذب والنفاق، والغش.

ثانياً: الإهمال والتواكل:

ينخر سوس الإهمال فى جسر الوطن فى شتى المجالات.. والأمثلة أكثر من أن تحصى.

ثالثاً: تقنين الفساد:

تغلغل الفساد فى الكثير من نواحى حياتنا حتى أصبح ما يشبه القانون أو العرف.

وبعيداً عن الخوض فى الأسباب التى أدت إلى ظهور هذه الظواهر السلبية ينبغى أن نركز على كيفية محاربتها أو إصلاحها.

أولاً: محو الأمية والاهتمام بالتعليم:

أطالب بشدة بسرعة الإعلان عن مشروع قومى شعبى للتخلص من عار الأمية فى مدة محددة.

ثانياً: القدوة:

من المحتم أن ندقق كثيراً فى اختيارات القيادات فى جميع المواقع وعلى كل المستويات بعيداً عن أسلوب الأقدمية، والمجاملة.

ثالثاً: الثواب والعقاب:

هذا هو التطبيق الحقيقى لجوهر الأديان جميعها.

رابعاً: الثقافة الدينية الصحيحة:

وهنا يبرز دور الأزهر المطلوب مع الكنيسة لإعادة تدريس مادة الدين فى المدارس.

خامساً: الثقافة والإعلام:

على وزارة الثقافة أن تعيد ترتيب أولوياتها من أجل نشر ثقافة التسامح.

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