مصادر بالرئاسة الجزائرية: بوتفليقة موجود في البلاد

قال مصدر مطلع بالرئاسة الجزائرية لصحيفة «تو سير لالجيري» إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يتواجد حاليا في الجزائر.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان بوتفليقة، 77 عاما، محجوزا في مستشفى «جرينوبل»، كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية تقول إنه لا يزال هناك.

ولم تتناول وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أو التلفزيون الحكومي هذه التقارير، وأشارت فقط إلى أن الرئيس بعث برقية تهنئة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يعتقد أنها من الجزائر.

وتناقلت وسائل إعلام غير رسمية في الجزائر خبر حجز بوتفليقة في مستشفى بـ«جرينبول» نقلا عن صحف فرنسية، وظهر النبأ أولا في صحيفة «دوفين ليبيري»، التي أوضحت أن قوات مكافحة الشغب كانت منتشرة حول مستشفى «دالمبرت» الفرنسية.

وحجز بوتفليقة في مستشفى بفرنسا، في 2013، لمدة ثلاثة أشهر بعد إصابته بجلطة دماغية.