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المصريين الأحرار يشارك بمؤتمر تيار المستقبل اللبناني

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المصريين الأحرار يشارك بمؤتمر تيار المستقبل اللبناني المصريين الأحرار يشارك بمؤتمر تيار المستقبل اللبناني

تبدأ السبت، أعمال مؤتمر الليبرالية ودولة الرفاة، ويستضيفه تيار المستقبل اللبنانى، في العاصمة بيروت، بحضور وفود وممثلين عن 15 كيان سياسى ليبرالى من الوطن العربى، على رأسها تيار المستقبل اللبنانى وحزب المصريين الأحرار، وحزب آفاق تونس، والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى من المغرب.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان، الجمعة، إنه من المقرر أن يلقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، كلمة افتتاحية في المؤتمر عن أهمية الاستثمار في الوطن العربى، وضرورة تكاتف وتعاون التيار المدنى في الدول العربية، بالإضافة إلى كلمة وزير التعليم اللبنانى الأسبق حسن منيمنة.

يضم وفد حزب المصريين الأحرار، الدكتور حازم عبدالعظيم، والمهندس أحمد خيرى، والمهندس محمد فريد ومحمد البيلى، ويعقد اجتماع ثنائى بين المهندس نجيب ساويرس وأحمد الحريرى أمين عام تيار المستقبل، السبت.

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