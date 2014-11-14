«بيت المقدس» يتبنى هجوم «كرم القواديس» (فيديو صادم)

أعلنت «ولاية سيناء»، تنظيم «أنصار بيت المقدس» سابقا، رسميًا مسؤوليتها عن العملية الإرهابية التي استهدفت جنود القوات المسلحة في كمين «كرم القواديس».

وبث التنظيم، مساء الجمعة، أول فيديو للعملية بعد مبايعته لتنظيم «داعش»، عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، أظهر تفاصيل العملية الإرهابية التي ارتكبتها ضد رجال القوات المسلحة في سيناء.

وخلال الفيديو ظهر أحد منفذي العملية وهو «أبوحمزة الأنصاري»، الذي سجل كلمة قبل تنفيذ العملية قال فيها: «سيناء أرض الأسود والأبطال أرض الملاحم ومقبرة الأعداء، سنكون السيوف التي تقطع رؤوسكم، والمفخخات التي تهدم عروشكم».