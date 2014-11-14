وفاة قيادى إخواني بسجن قنا العمومي نتيجة إصابته بالسرطان

توفي، مساء الجمعة، داخل محبسه بسجن قنا العمومي، أحد قيادات جماعة الإخوان بمحافظة قنا، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السرطان.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارًا بوفاة «أبوبكر. ،. ح.» القيادي بجماعة الإخوان بقنا، والمحبوس بسجن قنا العمومي على ذمة اتهامه مع آخرين في قضية اقتحام وتحطيم محطة السكك الحديدية بقنا في شهر يوليو من العام الماضي.

وكشفت الترحيات أن حالة المذكور الصحية تدهورت خلال الفترة الأخيرة نتيجة أصابته بمرض السرطان.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.