حاتم عزام: الثورة ستصنع المستقبل وليس الجنرالات

قال المهندس حاتم عزام، القيادي بحزب الوسط، و ما يسمى تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن ثورة 25 يناير ستصنع المستقبل وليس الجنرالات، معتبرًا أن الصراع في مصر بين الدولة المدنية والعسكري.

وقال في تدوينة عبر صفحته على «فيس بوك»، الجمعة، إن التاريخ الحديث لتجارب الأمم والشعوب التي شهدت نفس ملامح الصراع يؤكد أن ثورة المصريين وإرادتهم الحرة هي من ستصنع مستقبلهم ودولتهم لا إمبراطورية الجنرالات، حسب قوله.

وأضاف أن جوهر الصراع في مصر هو صراع بين الدولة المدنية الديمقراطية التي سعت ثورة يناير لتأسيسها وإمبراطورية الجنرالات التي تأسست في مثل هذا اليوم من العام 1954.