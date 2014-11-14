مؤتمر «الليبرالية ودولة الرفاه» ينطلق السبت ببيروت

ينطلق، السبت، مؤتمر الليبرالية ودولة الرفاه بالعاصمة اللبنانية بيروت، الذي يستضيفه تيار المستقبل اللبناني، ويحضره ممثلين عن 15 كيان سياسي ليبرالي من الوطن العربي، بينهم حزب المصريين الأحرار وأفاق تونس والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري من المغرب، إلى جانب عضوية حزب الغد الذي أسسه أيمن نور، الذي أكدت مصادرة مقربة نيته عدم حضور المؤتمر لعدم إحراج الدولة التي تستضيفه.

وأعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته في أعمال المؤتمر بوفد من الحزب يترأسه رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس الحزب، والذي من المقرر أن يلقي كلمة افتتاحية في المؤتمر عن أهمية الاستثمار في الوطن العربي، وضرورة تكاتف وتعاون التيار المدني في الدول العربية.

كان حزب المصريين الأحرار ،أعلن رفضه حضور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والذي حضر المؤتمرات السابقة لما يسمى بالتحالف العربي من أجل الديمقراطية، خاصة وأن المؤتمر تصادف عقده بالفندق نفسه الذي يقيم فيه نور بالعاصمة اللبنانية، وقال الحزب إنه سيتقدم بطلب لإلغاء عضوية حزب الغد بسبب مساندة مؤسسه أيمن نور لحكم جماعة الإخوان.

وأكدت مقرب من نور في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن نور لن يشارك في أعمال المؤتمر، وسيحرص على عدم الظهور بالفندق، لعدم إحراج المسؤوليين في لبنان التي يقيم فيها نور منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.

وتركز مناقشات المؤتمر على مفهوم الاقتصاد الحر وضرورة فتح الباب للاستثمار وأن تقوم الدولة بدورها في مجالي الصحة والتعليم لتأهل مواطنيها لسوق العمل، كما يضع المؤتمر ضمن أجندته تكوين تحالف عربى قوى يضم الأحزاب والكيانات السياسية المدنية في الوطن العربي والتى تؤمن وتدافع عن هوية الدولة الوطنية في مواجهة ما اعتبره حزب المصريين الأحرار أكاذيب ومخططات الأحزاب الدينية في الوطن العربي.