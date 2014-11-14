أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«المرصد»: «داعش» يقطع رأس أحد قادته بتهمة «السرقة»

Google+ Print
«المرصد»: «داعش» يقطع رأس أحد قادته بتهمة «السرقة» «المرصد»: «داعش» يقطع رأس أحد قادته بتهمة «السرقة»

أعدم تنظيم «داعش» قياديا في صفوفه بقطع رأسه وصلبه، بعد اتهامه بـ«اختلاس أموال التنظيم والسرقة»، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وأورد المرصد، في بيان: «أعدم (داعش) قيادياً بارزاً في التنظيم من الجنسية السورية، وقام بصلبه وفصل رأسه عن جسده عند دوار الجرداق في مدينة الميادين في محافظة دير الزور».

وأشار إلى أن التهمة التي أعدم على أساسها الرجل هي «أخذ مال المسلمين بغير حق بتهمة أنهم مرتدون، واختلاس أموال من بيت مال (داعش)».

ووزع المرصد صورة لجثة من دون رأس معلقة على خشبة على شكل صليب، مع رأس مقطوع ملقى أرضا، وكتبت التهمة على ورقة كبيرة بيضاء بخط اليد وعلقت على الجثة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية