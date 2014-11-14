«المرصد»: «داعش» يقطع رأس أحد قادته بتهمة «السرقة»

أعدم تنظيم «داعش» قياديا في صفوفه بقطع رأسه وصلبه، بعد اتهامه بـ«اختلاس أموال التنظيم والسرقة»، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.

وأورد المرصد، في بيان: «أعدم (داعش) قيادياً بارزاً في التنظيم من الجنسية السورية، وقام بصلبه وفصل رأسه عن جسده عند دوار الجرداق في مدينة الميادين في محافظة دير الزور».

وأشار إلى أن التهمة التي أعدم على أساسها الرجل هي «أخذ مال المسلمين بغير حق بتهمة أنهم مرتدون، واختلاس أموال من بيت مال (داعش)».

ووزع المرصد صورة لجثة من دون رأس معلقة على خشبة على شكل صليب، مع رأس مقطوع ملقى أرضا، وكتبت التهمة على ورقة كبيرة بيضاء بخط اليد وعلقت على الجثة.