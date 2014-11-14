تقرير أممي: «داعش» يمنع وصول المساعدات لآلاف المدنيين

أفاد تقرير صادر عن إحدى اللجان التي تقوم بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا، الجمعة، بأن تنظيم «داعش» منع وصول المساعدات الغذائية والطبية لآلاف الأشخاص، فضلا عن قيامه بإخفاء مقاتليه وسط المدنيين، وذلك منذ بداية الغارات الجوية من قبل التحالف الدولي على معاقل التنظيم في سوريا والعراق.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا وفى تقرير، صدر في جنيف، أن «داعش» ومن خلال الشهادات التي تم جمعها يعمل على إخضاع المدنيين في المناطق السورية المختلفة من خلال السيطرة على مظاهر حياتهم والخدمات الأساسية وباستخدام الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن «داعش» يقدم الخدمات فقط إلى المدنيين الذين يبدون الطاعة لأفكاره المتشددة كما يقوم التنظيم بتلقين الأطفال الصغار مبادئ التشدد في المناطق، التي يسيطر عليها إضافة إلى الممارسات التي يقوم بها وتشمل طائفة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وبما في ذلك قمع حرية التعبير والحريات والإكراه وإخافة السكان المدنيين واستخدام العقاب لمنع أي انشقاق وكذلك التمييز على أساس الجنس والمعايير الاجتماعية الجامدة.