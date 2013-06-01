قنديل يستقبل رجال أعمال يابانيين لبحث مشروع تطوير محور قناة السويس

التقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من رجال الأعمال اليابانيين برئاسة “هيرو ماسا يونكورا” رئيس اتحاد الأعمال اليابانى والذى يعد أكبر تجمع لرجال الأعمال فى اليابان ، علي هامش مؤتمر “التيكاد” الذي يعقد حاليًا في اليابان.

واستعرض اللقاء وسائل تشجيع الاستثمار اليابانى فى مصر ومساهمة رجال الأعمال اليابانيين فى مشروع تطوير محور قناة السويس.

وأضاف قنديل ، التقيت أيضًا برئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط باتحاد الأعمال اليابانى “كيمورا ياسوشى”، حيث تم بحث التعاون الثنائى بين الجانبين. كما التقي قنديل مع رئيس الاتحاد اليابانى لوكلاء السفر “كيكوما جانجو” من منطلق حرص الحكومة على تحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد وتشجيع السياحة الوافدة لمصر، حيث تم بحث التعاون فى المجال السياحى بين مصر واليابان، وزيادة أعداد السائحين اليابانيين لمصر، للوصول إلى ما كان عليه عام 2010، حيث بلغ عددهم نحو 130 ألف سائح ومضاعفة هذا الرقم ، و خلال اللقاء أكد رئيس الاتحاد اليابانى لوكلاء السفر “إن حلم كل مواطن فى بلاده زيارة مصر على الأقل مرة واحدة فى حياته”.