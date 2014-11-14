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إعلام محلي: طائرات سودانية تقصف جنوب السودان

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إعلام محلي: طائرات سودانية تقصف جنوب السودان إعلام محلي: طائرات سودانية تقصف جنوب السودان

ذكرت وسائل إعلام في جنوب السودان أن طائرات سودانية قصف جنوب السودان، مما أدى إلى جرح 6 مدنيين في منطقة حدودية تحاول الخرطوم سحق حركة تمرد فيها.

وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان، فيليب أغير، لإذاعة «تمازج» المستقلة إن قنابل ألقيت، الأربعاء، في منطقة «مابان» في ولاية أعالي النيل، حيث لجأ أكثر من 125 ألف شخص فروا من المعارك في ولاية النيل الأزرق السودانية المجاورة.
>ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، نفى الجيش السوداني بشدة هذه الاتهامات. وقال الناطق باسم الجيش السوداني، خالد الصوارمي «لم نقصف أي منطقة في أراضي جنوب السودان».
>وكانت السودانية أطلقت مفاوضات جديدة مع المتمردين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، الأربعاء، في أديس أبابا، وذلك لوضع حد لأكثر من 3 سنوات من الحرب.
>ودعا الاتحاد الإفريقي الذي يقوم بدور الوساطة في النزاع المتحاربين إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بصورة عاجلة، بينما تضرر أكثر من مليون شخص بالمعارك التي تكثفت في الأشهر الأخيرة في هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود مع جنوب السودان.

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