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«قومي القبائل»: قدرة البحرية المصرية في التصدى لـ«حادث دمياط» فاقت المتوقع

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«قومي القبائل»: قدرة البحرية المصرية في التصدى لـ«حادث دمياط» فاقت المتوقع «قومي القبائل»: قدرة البحرية المصرية في التصدى لـ«حادث دمياط» فاقت المتوقع

قال المستشار عصام الجهينى، الأمين العام للمجلس القومى لشؤون القبائل المصرية، إن الهجوم الذى استهدف دورية للقوات البحرية المصرية شرق ميناء دمياط يعد تغييرا جوهريا فى الفكر والتخطيط الإرهابى على مستوى العالم وليس فى فقط، لافتا إلى أن هذا العمل الإرهابى المباغت لقواتنا البحرية استهدف إظهارهم بمظهر الضعيف، لكن حدث العكس تماما، وسيطرت قواتنا على الموقف ولقنتهم درسا قاسيا.

وأضاف الأمين العام للقبائل المصرية فى تصريحات صحفية، الجمعة، أن قدرة البحرية المصرية فى التصدى لتلك الهجمات المباغتة فاقت المتوقع، وأعطى رجال البحرية درسا للجميع فى الشجاعة والبسالة، وهو ما ظهر فى الخسارة الفادحة التى منى بها الإرهابيون حيث تم تدمير 4 بلنصات والقبض على 32 منهم. وطالب الجهينى الجهات المسؤولة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد، وتنفيذ مخططات الإرهابيين بالداخل والخارج وتقديم المجرمين لمحاكمات عاجلة، واتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة عمليات إرهابية أخرى، حيث إننا أمام عدو لا يعرف الشرف ولا الوطنية ولا الدين.

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