البحث عن «قط كبير» طليق بالقرب من باريس

شنت السلطات الفرنسية حملة بحث شرق باريس عن قط كبير من المحتمل أن يكون نمرا بعدما شوهد وهو يتجول عبر موقف سيارات تابع لمتجر كبير (سوبر ماركت) الخميس.

وجرى حشد العشرات من رجال الشرطة المسلحين ببنادق مهدئة ومدعمين بمروحية مزودة بكاميرا تصوير حراري للبحث عن الحيوان الذي رصدته امرأة في

>مونتفران على بعد 40 كيلومترا من باريس.

ويتم أيضا استخدام كلب مدرب على تعقب الدببة والثدييات، وأظهرت صورة التقطتها زوجة مالك المتجر عن بعد الشكل الخارجي لما بدا أنه قط كبير جلده أحمر، كما وردت في وقت لاحق تقارير غير مؤكدة عن مشاهدة الحيوان في ملعب تنس.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على أثار أقدام الحيوان عند محطة وقود تبعد عشرة كيلومترات عن الموقع الذي شوهد فيه أول مرة.