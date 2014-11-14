أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البحث عن «قط كبير» طليق بالقرب من باريس

Google+ Print
البحث عن «قط كبير» طليق بالقرب من باريس البحث عن «قط كبير» طليق بالقرب من باريس

شنت السلطات الفرنسية حملة بحث شرق باريس عن قط كبير من المحتمل أن يكون نمرا بعدما شوهد وهو يتجول عبر موقف سيارات تابع لمتجر كبير (سوبر ماركت) الخميس.

وجرى حشد العشرات من رجال الشرطة المسلحين ببنادق مهدئة ومدعمين بمروحية مزودة بكاميرا تصوير حراري للبحث عن الحيوان الذي رصدته امرأة في
>مونتفران على بعد 40 كيلومترا من باريس.

ويتم أيضا استخدام كلب مدرب على تعقب الدببة والثدييات، وأظهرت صورة التقطتها زوجة مالك المتجر عن بعد الشكل الخارجي لما بدا أنه قط كبير جلده أحمر، كما وردت في وقت لاحق تقارير غير مؤكدة عن مشاهدة الحيوان في ملعب تنس.

وأكدت الشرطة أنها عثرت على أثار أقدام الحيوان عند محطة وقود تبعد عشرة كيلومترات عن الموقع الذي شوهد فيه أول مرة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية