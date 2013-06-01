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مشادة بين "الببلاوي" و"الشهابي" في مجلس الشورى بسبب مكافآت النواب

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مشادة بين "الببلاوي" و"الشهابي" في مجلس الشورى بسبب مكافآت النواب مشادة بين "الببلاوي" و"الشهابي" في مجلس الشورى بسبب مكافآت النواب
الشهابي: نحن لا "نغرف".. والببلاوي: الشفافية لا تضر

كتب : محمد يوسف منذ 53 دقيقة

انتقد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، تقاضي نواب مجلسي الشعب والشورى مكافآت عن الجلسات واجتماعات اللجان التي يشاركون فيها، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى.

ورد ناجي الشهابي، نائب الشورى عن حزب الجيل، قائلا: النائب "لا يغرف" ولا يجب أن نتكلم كلام مالوش لازمة ومن يسمع هذا الكلام يظن أن النائب يتقاضى مبالغ كبيرة وهذا غير صحيح، حسب قوله. وحاول رئيس اللجنة محمد الفقي التدخل لتهدئة الشهابي الذي أكد أن الرأي العام يجلدنا عندما يسمع هذا الكلام. فاكتفى "الببلاوي" بتأكيده على أن "الشفافية لا تضر".

ووجه طارق الملط، النائب عن حزب الوسط بالشورى، سؤالا لوزير المالية عما تردد عن أن "موازنة مكتب وزير المالية بلغت 158 مليون جنيه، فيما تبلغ موازنة مجلس الشورى 168 مليونا".

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