أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ممارسة رياضة مكثفة 12 دقيقة أسبوعياً تحسن اللياقة البدنية

Google+ Print
ممارسة رياضة مكثفة 12 دقيقة أسبوعياً تحسن اللياقة البدنية ممارسة رياضة مكثفة 12 دقيقة أسبوعياً تحسن اللياقة البدنية

أظهرت دراسة جديدة، أن ممارسة تمارين رياضية مكثفة لمدة 12 دقيقة فقط أسبوعياً كفيل بتحسين صحتك إذا كنت تعانى من الوزن الزائد.

وذكرت صحيفة ديلى تلجراف البريطانية، أن باحثين فى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ترونديم فى النرويج وجدوا أن ممارسة تمارين رياضية قوية ومكثفة لمدة أربع دقائق ثلاث مرات أسبوعياً يحسن اللياقة البدنية.

ومن المعروف أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يحسن امتصاص الأكسجين، وهو مقياس متعارف عليه للياقة البدنية، غير أن الأمر الذى اختلف فى تحديده هو طول مدة هذه التمارين ودرجة كثافتها للحصول على أكبر استفادة.

والآن يؤكد الباحثون النرويجيون، أن ثلاث جلسات قصيرة، لكن عالية الكثافة فقط أسبوعياً يمكن أن تشكل فوارق كبيرة فى اللياقة البدنية للأشخاص الذين لا يتمتعون بالنشاط الكافى.

وقال القائمون على الدراسة، "تشير بياناتنا إلى أن أربع دقائق من الرياضة المكثفة تمارس ثلاث مرات أسبوعياً من الممكن أن تكون استراتيجية فعالة لتحسين امتصاص الأكسجين".

وأشاروا إلى أن إحدى مميزات هذا أسلوب هو سهولة إدخال هذه الجولات الرياضية القصيرة فى حياتنا اليومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد