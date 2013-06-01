ممارسة رياضة مكثفة 12 دقيقة أسبوعياً تحسن اللياقة البدنية

أظهرت دراسة جديدة، أن ممارسة تمارين رياضية مكثفة لمدة 12 دقيقة فقط أسبوعياً كفيل بتحسين صحتك إذا كنت تعانى من الوزن الزائد.

وذكرت صحيفة ديلى تلجراف البريطانية، أن باحثين فى الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة ترونديم فى النرويج وجدوا أن ممارسة تمارين رياضية قوية ومكثفة لمدة أربع دقائق ثلاث مرات أسبوعياً يحسن اللياقة البدنية.

ومن المعروف أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يحسن امتصاص الأكسجين، وهو مقياس متعارف عليه للياقة البدنية، غير أن الأمر الذى اختلف فى تحديده هو طول مدة هذه التمارين ودرجة كثافتها للحصول على أكبر استفادة.

والآن يؤكد الباحثون النرويجيون، أن ثلاث جلسات قصيرة، لكن عالية الكثافة فقط أسبوعياً يمكن أن تشكل فوارق كبيرة فى اللياقة البدنية للأشخاص الذين لا يتمتعون بالنشاط الكافى.

وقال القائمون على الدراسة، "تشير بياناتنا إلى أن أربع دقائق من الرياضة المكثفة تمارس ثلاث مرات أسبوعياً من الممكن أن تكون استراتيجية فعالة لتحسين امتصاص الأكسجين".

وأشاروا إلى أن إحدى مميزات هذا أسلوب هو سهولة إدخال هذه الجولات الرياضية القصيرة فى حياتنا اليومية.