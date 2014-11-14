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مجلس الأمن يدين «الهجمات الإرهابية» على سفارتي مصر والإمارات بليبيا

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أدان مجلس الأمن الدولي، «بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية» التي استهدفت سفارتي والإمارات بالعاصمة الليبية طرابلس، في وقت سابق من يوم الخميس.

وطالب أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم بوقت متأخر من مساء الخميس، بـ«ضرورة التوصل إلى المتورطين في الحادث وتقديمهم إلى العدالة».

وأكدوا إدانتهم «جميع أعمال العنف ضد المقار الدبلوماسية، بما يهدد حياة الأبرياء، ويعرقل بشكل خطير عمل الممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين».

ودعا أعضاء المجلس إلى «ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، ولاسيما قانون حقوق الإنسان الدولية، لتهديدات السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية».

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