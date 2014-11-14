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مطار القاهرة يستقبل 24 مصريا مرحلين من إيطاليا

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استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، 24 مواطنا مصريا مرحلين من قبل السلطات الأمنية الإيطالية، لمخالفتهم شروط الإقامة، ومحاولة دخولهم أراضيها عن طريق البحر.

وأوضح مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من كاتانيا، وبمناقشتهم فور وصولهم اقروا أن سلطات الأمن ألقت القبض عليهم قرب السواحل الإيطالية.

وأمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم، عقب عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة، للتأكد من سلامة موقفهم الأمني والقانوني.

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