«الخارجية» تجدد تحذير المصريين من السفر إلى ليبيا

جدد السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، تحذيرات الوزارة من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي، ولفترة مؤقتة نظراً للظروف الحالية، مناشدا المصريين المقيمين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

وقال «معوض»، إنه حال ضرورة السفر إلى ليبيا، على المصريين التوجه إلى وزارة القوى العاملة والهجرة أولاً، للحصول على موافقتها قبل السفر، مضيفا أنه صدرت تعليمات من «القوى العاملة» بعدم السماح إلا بعد الحصول على الموافقة.

وطالب مساعد وزير الخارجية الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى ليبيا، بالتوجه مباشرةً إلى البعثة الدبلوماسية الليبية، حيث إنها الجهة الوحيدة المخولة بمنح التأشيرات دون غيرها.

وأهاب «معوض» بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى ليبيا بأهمية الالتزام بكل ما تقدم، تجنبا لأي مشاكل قد يتعرضون لها، من الممكن أن تصل إلى حد المنع من الدخول والترحيل من منفذ الوصول، تفادياً لنفقات تسدد هباءً.