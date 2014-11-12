«الناتو» يؤكد تقرير منظمة «التعاون» بشأن القوافل الروسية في أوكرانيا

أكد حلف «الناتو» تقرير منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» بشأن وصول قوافل عسكرية روسية في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للحلف، فيليب بريدلوف، الأربعاء، في العاصمة البلغارية، صوفيا، صحة تقارير سابقة لمنظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» بشأن تحركات قوات روسية في أوكرانيا، وقال: «رأينا في الماضي نفس الشيء الذي تحدثت عنه المنظمة».

وأوضح بريدلوف أن هذه التحركات العسكرية عبارة عن قوافل تحمل أسلحة روسية، خاصة دبابات ومدافع وأنظمة مضادة للطيران وقوات قتالية وصلت أوكرانيا.

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