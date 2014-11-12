أخبار عاجلة

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«الناتو» يؤكد تقرير منظمة «التعاون» بشأن القوافل الروسية في أوكرانيا

Google+ Print

أكد حلف «الناتو» تقرير منظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» بشأن وصول قوافل عسكرية روسية في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للحلف، فيليب بريدلوف، الأربعاء، في العاصمة البلغارية، صوفيا، صحة تقارير سابقة لمنظمة «الأمن والتعاون في أوروبا» بشأن تحركات قوات روسية في أوكرانيا، وقال: «رأينا في الماضي نفس الشيء الذي تحدثت عنه المنظمة».

وأوضح بريدلوف أن هذه التحركات العسكرية عبارة عن قوافل تحمل أسلحة روسية، خاصة دبابات ومدافع وأنظمة مضادة للطيران وقوات قتالية وصلت أوكرانيا.
>

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية