هدايا «أوباما»: «صقر كهرماني» من قطر وطقم شاي من «بوتين»

«قلادات ذهبية، أقراط من اللؤلؤ، تماثيل»، كانت هذه هي أبرز الهدايا التي تلقتها إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، في 2013، من الرؤساء والملوك حول العالم، حيث تلقى أعضاء الإدارة الآلاف من الدولارات في شكل هدايا تنوعت بين المجوهرات والأثاث، والطعام، والأعمال الفنية، من القادة الأجانب.

ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته، الثلاثاء، الهدايا التي تلقتها إدارة أوباما، وقالت فيه إن السيدة الأولى في أمريكا، ميشيل أوباما، هي من حصلت على الهدية الأغلى، خلال 2013، حيث أهدتها ملكة بروناي، صالحة محمد، مجوهرات بقيمة أكثر من 71 ألف دولار، وتضمنت المجوهرات قرط على شكل زهرة، من الذهب الأبيض، وخاتم، وقلادة مرصعة بالماس.

وتعد الهدية الأغلى، التي حصل عليها الرئيس الأمريكي هي تمثال من الكهرمان، لطائر الصقر، من سفير قطر في واشنطن، والذي بلغت قيمته أكثر من 10 آلاف دولار.

ووفقاً للقواعد الأخلاقية في الإدارة الأمريكية، فإنه يجب ذهاب الهدايا إلى الحكومة للاحتفاظ بها، أو للاستعمال الرسمي فقط، ما لم يختار متلقيها شرائها من إدارة الخدمات العامة، وهو الشيء الذي يفعله قليلون، ومنهم وزيرة الخارجية السابقة، حيث اشترت أحد الهدايا المقدمة إليها، وهي عقد من اللؤلؤ، بقيمة 970 دولار، كانت قد حصلت عليه من زعيمة المعارضة في ميانمار، أونج سان سو كي.

كما اشترت تيريزا هاينز كيري، زوجة وزير الخارجية الحالي، جون كيري، طقم مجوهرات من الفضة، تبلغ قيمته 425 دولار، كان قد قدمه إليها الرئيس اليمني.

وتلقى أوباما سجادة من سفير أذربيجان، في واشنطن، بقيمة ما يقرب من 7 آلاف دولار، كما تلقى طبق من الفضة، منقوش عليه أبرز المدن حول العالم، والذي بلغت قيمته ما يقرب أيضاً من 7 آلاف دولار، من الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأعمال فنية أخرى بقيمة 4 آلاف دولار من الرئيس التنزاني، فضلاً عن كرسي من رئيس وزراء سنغافورة.

وتقول وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، إنه غالباً ما يتم اختيار الهدايا الدبلوماسية وفقاً لرمزيتها وليس لقيمتها المادية، مشيرة إلى أنه «في ظل وجود توترات مع إسرائيل، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدية لأوباما، أثناء زيارة الأخير لتل أبيب، بقيمة 2700 دولار، وهي عبارة عن دولاب عرض يحتوي على رقاقة صغيرة محفور بها نصوص أمريكية - إسرائيلية هامة، ملصقة على حجر من القدس».

كما تلقى الرئيس الأمريكي، في نفس الزيارة، ساعة من الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، تظهر التوقيت ودرجات الحرارة في كلا من واشنطن وتل أبيب، تبلغ قيمتها 835 دولار، وذلك بجانب العديد من الكتب، بما في ذلك الترجمة العبرية لمذكرات أوباما «أحلام والدي»، بقيمة أكثر من ألف دولار.

كما أهدى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نظيره الأمريكي، لوحة يظهر فيها الأخير مع الرئيس الأمريكي السابق، إبراهام لينكولن، وألبوم صور من زيارة أوباما إلى الضفة الغربية، وصورة لقدامى المحاربين الفلسطينيين والأمريكيين منحوتة على خشب الزيتون، وبلغت قيمة هذه الهدايا 414 دولار.

وقالت الوكالة الأمريكية إنه في الوقت الذي تفاقمت فيه الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، على أوكرانيا، 2013، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوباما وعائلته «طقم شاي وقهوة» من الخزف، ومجموعة من لوحات الخزف لمشاهد في المدن الروسية تبلغ قيمتها نحو 1500 دولار، فيما أهدى رئيس زنجبار أوباما هدايا شخصية، حيث قدم له علبة خشبية تحتوي على أقمشة حريرية، وقمصان، وقبعات بيسبول تحمل صورة الرئيس الأمريكي، بقيمة ألفي دولار.