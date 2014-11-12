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«النور» يقاضي 3 مواقع إلكترونية بسبب «العنتيل السلفي»

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«النور» يقاضي 3 مواقع إلكترونية بسبب «العنتيل السلفي» «النور» يقاضي 3 مواقع إلكترونية بسبب «العنتيل السلفي»

تقدمت الشؤون القانونية بحزب النور، ببلاغ للنائب العام، الأربعاء، ضد 3 صحف، وذلك لمحاولتهم تشويه صورة الحزب في قضية صاحب الصور المسيئة بمحافظة الغربية، بحسب البلاغ، والذي عرف عبر الشبكات الاجتماعية بـ«العنتيل السلفي».

وقال الهيثم سعد، عضو المكتب القانوني للحزب إنه تقدم بالبلاغ الأول تحت رقم 23154 لسنة 2014 عرائض النائب العام ضد موقع فيتو، والثانى رقم 23155 لسنة 2014 ضد موقع الفجر الإلكتروني، والثالث رقم 23156 ضد موقع النهار الإلكترونى.

وأوضح محامى الحزب، في بيان له، أنه قام بعرض مذكرة تفصيلية تضمنت بعض الأخبار والفيديوهات الخاصة بهذا الموضوع، مضيفاً أنه على الرغم من نفى الحزب للأمر فى بيان نشر بكافة وسائل الاعلام إلا أن بعض الإعلاميين ومواقع بعينها استمرت فى حملة التشوية، مما يؤكد أن هناك نية مبيته لديهم لتشوية الحزب.

ومن جانبه تسلم المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ، مؤكدا على سير البلاغ في مساره القانوني الطبيعي، وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناولت قضية صاحب الصور المسيئة بالغربية بمحاولة لإلصاق التهمة بالحزب.

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