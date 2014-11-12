محلب وسلال يرأسان اللجنة العليا «المصرية- الجزائرية» المشتركة

يرأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، ونظيره الجزائري عبدالمالك سلال، وفدي البلدين في اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي تبدأ مساء الأربعاء.

وسيعقد رئيس الوزراء الجزائري، خلال الزيارة التي تبدأ مساء الأربعاء، سلسة محادثات مع عدد من المسؤولين المصرين ترتكز على سبل تدعيم التعاون الثنائي، فضلاً عن تناول الوضع في المنطقة وفي مقدمته الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وسيناقش سبل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا المهمة للقارة الإفريقية، فضلاً عن ملف إصلاح منظومة جامعة الدول العربية وكل ما يتعلق بتطوير أدائها من خلال إرساء إصلاح عميق وشامل يؤهلها لأن تكون في مستوى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات.

وكان وفد من كبار المسؤولين الجزائريين يضم نحو 30 عضو، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية برئاسة عبدالحميد شبشوب مدير إدارة البلدان العربية، وصل الأحد الماضي، وبدأت في اليوم التالي لوصوله اجتماعات مجموعة العمل الجزائرية المصرية على مستوى كبار المسؤولين في إطار التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة.

ويأتى اجتماع مجموعة العمل المشتركة، استكمالاً للاجتماع الذي عقدته المجموعة بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر الماضي، في إطار التحضير للجنة العليا المشتركة، حيث تضمن محضر اجتماعها توصيات من أجل اعطاء دفع للتعاون والعمل المستقبلى بين البلدين في كافة المجالات.