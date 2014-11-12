رئيس جامعة المنصورة يلتقى وفد السفارة الماليزية

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، وفد السفارة الماليزية الذى يضم الدكتور محمد راضى ابراهيم الماحق التعليمى والاستاذ محمد عمران بن ابراهيم السكرتير الثانى بالسفارة لبحث اوضاع الطلاب الماليزيين الدارسين بكليات جامعة المنصورة .

بحضور الدكتور ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور ايهاب سعد عميد كلية الطب والدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة والدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام على ادارة الوافدين وسحر العراقى مدير عام ادارة الوافدين والدكتور احمد خليفة منسق الانشطة الطلابية ووكلاء كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان .

تناول اللقاء التشاور حول زيارة وفد من جامعة المنصورة ، الى ماليزيا لحضور الاجتماع الأول للتنسيق فى مجال الطب بالتعليم العالى بين ماليزيا ومصر فى الفترة من 17 -22 نوفمبر 2014 م وكذلك تناول مناقشة احوال الطلاب الماليزيين الدارسين بجامعة المنصورة فى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان .