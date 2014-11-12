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مصدر أمنى: لم نقبض على «جريش».. وزوج فتاة بصحبته مقيم بقطر

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مصدر أمنى: لم نقبض على «جريش».. وزوج فتاة بصحبته مقيم بقطر مصدر أمنى: لم نقبض على «جريش».. وزوج فتاة بصحبته مقيم بقطر

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، ظهر الأربعاء، إن مأمور قسم شرطة قصر النيل، كان تلقى، الثلاثاء، بلاغا من إحدى الفتيات، بالاشتباه في شخص أجنبي بصحبته فتاتين داخل محل «كافي شوب» بمحيط السفارة الأمريكية، يتداولون أحاديث جانبية عن أوضاع القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف أن قوة من قسم الشرطة، توجهت إلى المحل، وتبين أن المشكو في حقهم، كل من «آلان جريش» 66 سنة، فرنسى من أصل عربى، صحفى بجريدة «لوموند»، الفرنسية، وبصحبته «سارة.ص» 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وشقيقتها «ريم»، 20 سنة، طالبة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتابع المصدر، رفيع المستوى، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه «من خلال التحريات تبين أن زوج الأولى يدعى (ياسر.ع)، مقيم بدولة قطر، وبفحص جواز الصحفى تبين حصوله على تأشيرات دخول إلى قطر أكثر من مرة».

وقال إن القوة الأمنية، لم تلقى القبض على أي من المبلغ ضدهم، أو تقتادهم إلى أي جهة، وتم صرفهم في الحال بعد فحص أوراقهم، والتأكد من عدم وجود أي اتهامات بحقهم.

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