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الاحتلال يعزل «البرغوثي» في زنزانة انفرادية بعد تسريبه بيانًا في ذكرى رحيل «عرفات»

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الاحتلال يعزل «البرغوثي» في زنزانة انفرادية بعد تسريبه بيانًا في ذكرى رحيل «عرفات» الاحتلال يعزل «البرغوثي» في زنزانة انفرادية بعد تسريبه بيانًا في ذكرى رحيل «عرفات»

أكد نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن مصلحة سجون الاحتلال أقدمت على نقل النائب الأسير مروان البرغوثي، القابع في سجن «هداريم» إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأوضح النادي، في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن إدارة السجن أبلغت الأسرى أن عملية نقله جاءت كعقاب على البيان الصحفي الذي تم نشره على لسان البرغوثي في ذكرى رحيل الشهيد ياسر عرفات، ورداً على ذلك قام الأسرى بإغلاق السجن حتى الساعة السابعة، مضيفاً أن الأسرى ما زالوا في حوار مع الإدارة حيال الموضوع.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن «عزل مروان البرغوثي يدل على مستوى الارتباك لدى المؤسسة السياسية والأمنية للاحتلال، وأنه ومهما اتخذ ضده من إجراءات سيبقى وفياً لأهداف الشعب الفلسطيني، ولرسالة الرمز الشهيد ياسر عرفات، ولِما استشهد من أجله، ولعل عزله بسبب بيان في ذكرى رحيل ياسر عرفات هذا دليل على أن ياسر عرفات ما زال يرعبهم من قبره، ومروان من زنزانته».

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