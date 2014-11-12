«التعليم»: إحالة مديري مدرستي ابتدائي بالقليوبية للتحقيق

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه قد تم إصدار مجموعة من القرارات التأديبية، الثلاثاء، تضمنت إحالة مديري مدرستي «15 مايو الابتدائية»، ومجمع مدارس «أبي بكر الصديق للتعليم الأساسي» للتحقيق معهما بمعرفة الشؤون القانونية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، واستبعادهما عن إدارة المدرستين لحين انتهاء التحقيقات.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، أن وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قال إن «هذا الإجراء يأتي عقب زيارة محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، المفاجئة لبعض مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة، الإثنين»، مشيرا إلى أن المشرف على قطاع التعليم العام رصده خلال متابعة المدرستين المخالفات التالية «غياب الانضباط بالمدرسة، والسماح لبعض أولياء الأمور بالتواجد داخل المدرسة بعد بداية اليوم الدراسي، وعدم نظافة المدرسة ووجود أجزاء مكسورة بزجاج الشبابيك داخل الفصول الدراسية مما يهدد سلامة التلاميذ.

وأضاف: «بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخاصة بالعام الماضي، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعها، وفرض المجموعات الدراسية بصورة إجبارية على الطلاب بالمدرسة، وغياب الانضباط بالمدرسة، وتواجد تجمعات من الطلاب خارج أسوار المدرسة بعد بداية اليوم الدراسي، وعدم نظافة المدرسة ووجود طفح لمياه الصرف الصحي بالفناء المواجه لمدخل المدرسة مما يشكل تهديدًا لصحة طلاب المدرسة، إلى جانب عدم انتظام الدراسة داخل الفصول وارتفاع نسبة الغياب بأعضاء هيئة التدريس، ووجود رواكد خشبية بصورة كثيفة داخل المدرسة، وعدم انضباط الإشراف اليومي ودفتر الاحتياطي بقطاع الشهداء بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة، ووجود بعض غرف التفتيش لدورات المياه مكشوفة وبعضها مملوء بالقمامة، ومغادرة بعض طلاب المرحلة الإعدادية بقطاع جمال عبدالناصر بالمدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بنصف ساعة».

وأوضح وكيل مديرية القليوبية التعليمية، أن المشرف على قطاع التعليم العام قام بتشكيل لجنة فنية من أعضاء التعليم الابتدائي، والشئون القانونية، وأعضاء المتابعة بالمديرية وتكليفها بفحص ما تم رصده من سلبيات بالمدرستين، كما أصدر تعميمًا لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية بالقليوبية بإجراء الزيارات الميدانية بصفة يومية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة وعدم التواجد بمقار الإدارات التعليمية قبل الثانية عشرة ظهرًا.