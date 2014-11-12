الشرطة الجزائرية تفكك خلية تجند مقاتلين في صفوف داعش

فككت الشرطة الجزائرية خلية تتكون من 15 عنصرا، تقوم بتجنيد المقاتلين ضمن صفوف الجماعات الإرهابية داخل الجزائر وخارجها، خاصة فيما يعرف بتنظيم «داعش».

ونقلت صحيفة «الخبر»، في عددها الصادر، الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخلية كانت تنشط بولاية بومرداس وتعمل على تجنيد إرهابيين من الجزائر للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد، على غرار «داعش» الذي أعلن عن إنشاء فرع له في الجزائر، بما يعرف بتنظيم «جند الخلافة» الذي تبنى اختطاف وإعدام الرعية الفرنسي هيرفي جوردال، نهاية سبتمبر الماضي.

وكشفت المصادر أن عملية تفكيك الخلية جاءت بعد عملية تتبع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كان عناصر الخلية يستخدمونها في تجنيد الشباب.