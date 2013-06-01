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وزير التعليم: مكانة المعلم تنتزع ولا تعطى على طبق من ذهب

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وزير التعليم: مكانة المعلم تنتزع ولا تعطى على طبق من ذهب وزير التعليم: مكانة المعلم تنتزع ولا تعطى على طبق من ذهب

قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ردا على مطالبات بعض المعلمين بنسبة الـ50%: "المعلم يرفع بعلمه لا بصوته"، وأكد أنه لم يحرص على حضور الجمعية العمومية إلا لحبه واحترامه للمعلمين.

وأضاف الوزير أن 1.02 مليون معلم يحتاجون إلى 10 سنوات لرفع كفاءتهم المهنية، مؤكدا أن التدريب خلال هذا العام سيكون على أعلى مستوى لنقل المعلم المساعد إلى معلم، والمعلم إلى معلم أول.

وطالب "غنيم" من نقابة المهن التعليمية التركيز على نقطتين خلال الفترة القادمة هما التنمية المهنية للمعلمين، وإقرار ميثاق شرف قوى ينظم العلاقة بين المعلمين والوزارة والمعلمين وبعضهم البعض، وشدد على أن مكانة المعلم تنتزع ولا يعطيها أحد كمنحة على طبق من ذهب.

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مصر 365