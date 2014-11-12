محافظ سوهاج يلزم أصحاب الأراضى الفضاء بـ«تسويرها» للحد من إلقاء المخلفات

قـرراللـواء محمود عتيق محافظ سوهاج قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة بتفعيل المادة 7 من القانون 38 لسنة 1967 بالزام أصحاب قطع الأراضى الفضاء بإقامة أسوار حولها خلال 15 يوم لمواجهة إلقاء مخلفات الهدم والبناء والقمامة بها.

كما قرر المحافظ تفعيل المادة 2 من ذات القانون بإلزام أصحاب المنشأت والمحلات التجارية بوضع أوعية لحفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم .

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع 500 وحدة سكنية بحى شرق بمدينة سوهاج كدفعة أولى لتفعيل خدمة تجميع القمامة من باب الشقة وفصل المخلفات من المنبع وقد قامت أجهزة المحافظة والوحدات المحلية بإزالة مخالفات الهدم والبناء من منطقة السلخانة بمدينة أخميم وحى شرق وحى غرب وطريق سوهاج / أسيوط الزراعى بقرية جزيرة شندويل بمركزسوهاج وذلك في إطار الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة للأسبوع الثالث على التوالى والتي تتم تحت إشراف المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة بمشاركة أكثر من 25 معدة بين جليدر ولودر وباك لودر وقلابات مختلفة الحمولة لافتا إلى أنه تم رفع أكثرمن 200 طن وتم تمهيد وتسوية المقلب العمومى بأولاد نصير كما تم خلال الأسابيع الماضية رفع ما يقرب من 400 طن من مخلفات البناء والهدم إلى المقلب العمومي من منطقة الحلاجة ورفع ما يقرب من 300 طن من مخلفات البناء من الشوارع الفرعية بمنطقة مصنع الهدرجة بمدينة ناصر بحى شرق.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء والمدن بتشديد الرقابة وتنفيذ الغرامات على من يقوم بإلقاء مخالفات المبانى بالمناطق السكنية والأماكن الغير مخصصة لذلك مؤكدا أنه سيتم مواجهة أي تقصير من الوحدات المحلية في رفع المخلقات والقمامة .